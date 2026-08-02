24 ülkeden 433 sporcu Kocaeli Uluslararası Güreş Turnuvası’nda mindere çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gençliğin Başkenti” olarak tanımladığı Kocaeli, spor alanında da vizyon projelere imza atmayı sürdürüyor. Kocaeli, Türk Milli Takımı’nın şampiyonluğu göğüslediği Sualtı Hokeyi Gençler Dünya Şampiyonası’nın ardından şimdi de Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya 24 farklı ülkeden 433 sporcu katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KOCAELİ ÖVGÜSÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni’nde” “Gençliğin Başkenti” olarak nitelendirdiği Kocaeli, gençlik yatırımlarının yanı sıra uluslararası spor organizasyonlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’nda 24 ülkeden 433 sporcuyu bir araya getirerek “Spor Kenti Kocaeli” markasını hak ettiği uluslararası arenaya bir kez daha taşıdı.

GEMİCİ VE BİLGE’NİN MİRASI KOCAELİ’DE YAŞATILIYOR

31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası, Türk güreşinin iki olimpiyat şampiyonunun hatırasını yaşatmasıyla da ayrı bir anlam taşıdı. Karamürselli milli güreşçi Gazanfer Bilge 1948 Londra Olimpiyatları’nda, Hasan Gemici ise 1952 Helsinki Olimpiyatları’nda kazandıkları altın madalyalarla Türk güreş tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı. Kocaeli’nin yetiştirdiği iki efsane isim adına düzenlenen uluslararası turnuva, hem onların başarılarını yeni nesillere aktarıyor hem de kentin güreş mirasını uluslararası platformda yaşatıyor.

“BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL, GÜÇLÜ BİRİKİMİN VİZYONU”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, uluslararası sporcuları buluşturan dev organizasyon hakkında, “Kocaeli, sanayideki gücünün ötesine geçerek spor, kültür ve doğayla bütünleşen bir şehir vizyonuyla ilerliyor. Yüzü aşkın uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan şehir, bu başarıyı tesadüfle değil; güçlü bir birikim ve kararlı bir vizyonla elde ediyor. “Sporun ve Gençliğin Başkenti” unvanını kazanan Kocaeli, artık şehirlerin rekabet ettiği dünyada her alana dokunan 360 derecelik bir yaklaşımla yol alıyor. Geçmiş ile geleceği birbirinden ayırmayan anlayışıyla hareket eden şehir, tarihini yaşatırken geleceğin şampiyonlarını da yetiştiriyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ŞAMPİYONU KAYAALP’TEN TURNUVAYA TAM DESTEK

Uluslararası arenada büyük ilgi gören bu organizasyonu Türkiye güreş camiasının önde gelen isimleri de yakından takip etti. 5 kez dünya, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak bu alanda rekorun sahibi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerini noktalamadan Kocaeli’de mindere çıkmak istediğini söyledi. Kayaalp, “Ata sporumuza verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Ülkemizde binlerce çocuk güreş yapıyor. Bu turnuvayı takip etmek, onların hayallerine ulaşma noktasında çok önemli” sözleriyle organizasyonun genç sporcular için önemine dikkat çekti.

“KOCAELİ GERÇEKTEN BİR SPOR ŞEHRİ”

9 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Karamürselli Ahmet Taşçı ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge adına bu turnuvayı düzenlemesi beni çok mutlu etti” ifadelerini kullanırken, 4 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Recep Kara da, “Kocaeli gerçekten spor şehri. Milli takım seviyesinde ülkemizi temsil eden ustalarımız adına uluslararası bir güreş turnuvasının düzenlenmesini çok önemsiyorum” dedi. Organizasyon, milli değerlere gösterilen vefanın önemli bir örneği oldu. Hasan Gemici’nin oğlu Bülent Gemici, “Babam ve ailem adına Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Onun adını yaşatan herkesten Allah razı olsun” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.