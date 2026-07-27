Brezilya’ya karşı çifte gurur: Aynı gün iki farklı branşta iki büyük zafer!

World Aquatics tarafından Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası’nda mücadele eden U16 Kadın Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan’ı 9-8 mağlup etmesinin ardından, grup aşamasındaki ikinci karşılaşmada da Brezilya’yı 9-4 yenerek şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde etti.

Ay-Yıldızlılarımız, Dünya Şampiyonası’na etkileyici bir başlangıç yaparak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Aynı gün A Kadın Voleybol Milli Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve bir kez daha Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Farklı branşlarda, aynı gün, aynı rakibe karşı alınan bu iki anlamlı galibiyet; Türk sporunun yükselen gücünü, milli takım kültürünü ve sporcularımızın mücadele ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.