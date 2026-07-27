Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Voleybol Diğer Brezilya’ya karşı çifte gurur: Aynı gün iki farklı branşta iki büyük zafer!

        Brezilya’ya karşı çifte gurur: Aynı gün iki farklı branşta iki büyük zafer!

        U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden U16 Kadın Milli Takımımız, ilk önce Hırvatistan'ı ardından ise Brezilya'yı mağlup ederek grup aşamasında ikinci galibiyetini aldı. Aynı gün A Kadın Voleybol Milli Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve bir kez daha Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Brezilya'ya karşı çifte gurur!

        World Aquatics tarafından Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası’nda mücadele eden U16 Kadın Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan’ı 9-8 mağlup etmesinin ardından, grup aşamasındaki ikinci karşılaşmada da Brezilya’yı 9-4 yenerek şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde etti.

        Ay-Yıldızlılarımız, Dünya Şampiyonası’na etkileyici bir başlangıç yaparak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

        Aynı gün A Kadın Voleybol Milli Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve bir kez daha Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

        Farklı branşlarda, aynı gün, aynı rakibe karşı alınan bu iki anlamlı galibiyet; Türk sporunun yükselen gücünü, milli takım kültürünü ve sporcularımızın mücadele ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tetikçi 16 yaşında! Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!

        Adana'da insanın kanını donduran bir görüntü kaydedildi. Olayda PVC ustası Ali Güloğlu, 16 yaşındaki bir tetikçi tarafından katledildi. Güloğlu'yu öldüren 16 yaşındaki A.E.M. ile saldırıyı azmettirdiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek