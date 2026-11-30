İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus, Como ile deplasmanda karşılaştı. Giuseppe Sinigaglia'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Como oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Nicolas Paz, 63 ve 80. dakikalarda Anastasios Douvikas attı.

Juventus'ta forma giyen Kolo Muani, 5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Como 29 puanla maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşirken, Juventus ise 21 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Udinese'yi konuk edecek. Como, Monza ile deplasmanda karşılaşacak.