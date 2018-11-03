Sport Boys - Sport Huancayo düellosu

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Sport Boys, 04 Kasım 2018 Pazar günü Sport Huancayo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Sport Boys 12 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Sport Huancayo 12 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Sport Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sport Huancayo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 573. İddaa'da Sport Boys kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Huancayo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Boys önceki hafta Deportivo Municipal mücadelesinde 0-2 yenildi.

Sport Huancayo ise Melgar karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sport Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sport Boys, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Sport Huancayo, dış sahada 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Huancayo 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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