Sports Boys Warnes - Aurora düellosu

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Sports Boys Warnes ile Aurora, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 8 puanlı Sports Boys Warnes 6. sırada bulunuyor, Aurora 1 puana sahip ve 13. sırada. Sports Boys Warnes son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Aurora son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 832 kodlu maçı oynayanlar; Sports Boys Warnes galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Aurora galibiyet oranı 0.00.

Sports Boys Warnes önceki hafta Royal Pari mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Aurora ise Nacional Potosi maçında 0-0 berabere kaldı.

Sports Boys Warnes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sports Boys Warnes, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Aurora ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aurora, 2 gol atarken 8 gol yedi.

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