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        Haberler Ekonomi Para Krediler Standard & Poor's ABD'nin kredi notunu teyit etti - Para Haberleri

        Standard & Poor's ABD'nin kredi notunu teyit etti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 03:59 Güncelleme: 28.03.2024 - 03:59
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        Standard & Poor's ABD'nin kredi notunu teyit etti
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        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

        Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

        Ülkenin uzun vadeli kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, sağlam büyüme, kapsamlı para politikası esnekliği ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olmanın getirdiği faydalarla birlikte çeşitlendirilmiş ve dayanıklı bir ekonominin ABD'nin ülke notunun temelini oluşturduğu ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, net kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'üne yaklaşmasıyla yüksek borç yükünün ve mali dinamikleri güçlendirmek için Kongre'de iki partinin iş birliğini sağlamadaki zorlukların kredi zayıflıkları olduğu kaydedildi.

        S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin resesyondan kaçınması ve "yumuşak iniş" yapmayı başarmasıyla bu yıl yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği, ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de ise yüzde 1,9 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

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