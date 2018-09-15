Start Kristiansand - Lilleström sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Start Kristiansand, 16 Eylül 2018 Pazar günü Lilleström takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 17 puanlı Start Kristiansand 15. sırada bulunuyor, Lilleström 19 puana sahip ve 13. sırada. Start Kristiansand son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lilleström, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 714. İddaa'da Start Kristiansand kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Lilleström kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Start Kristiansand önceki hafta Stabaek mücadelesinde 0-5 yenildi.

Lilleström, Sogndal karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Start Kristiansand, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 16 gol yedi.

Lilleström ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lilleström, 13 gol atarken 23 gol yedi.

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