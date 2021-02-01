Bu yıl törensiz anıldı 0:00 / 0:00

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Suha Arın, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde, 19 ve 20'nci yüzyılların başında yapılmış geleneksel konaklar başta olmak üzere han, hamam, köprü, cami ve çeşme gibi tarihi yapıların çektiği belgeselle koruma altına alınmasında büyük öneme sahip olmuştu.

Tarihi ilçede terk edilen konaklar, 1976'da çekilen "Safranbolu'da Zaman" adlı belgeselin Antalya Film Festivali 'En İyi Kısa Metrajlı Film' dalında 'Altın Portakal Ödülü' almasıyla yeniden hatırlanmıştı.

2004'te vefat ettikten sonra adı ilçedeki meydana verilen Suha Arın, için her yıl Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde belgesel yarışmaları düzenleniyor. Arın'ın "Safranbolu'da Zaman" belgeselinde kullanılan kameralar, lensler, kayıt cihazları gibi araç - gereçler ve bazı özel eşyaları ise Safranbolu Suha Arın Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Suha Arın için her yılın 1 Şubat günü vefatı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yayımladığı mesajında, bu yıl pandemi nedeniyle tören düzenlenemediğini belirterek, ilçenin ünlü yönetmene çok şey borçlu olduğunu, asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Her yıl festivalde düzenlenen belgesel yarışmalarında Süha Arın adına ödüllerin verildiğini aktaran Elif Köse, "Safranbolu'nun, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasında Suha Arın tarafından çekilen "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin büyük katkısı oldu. Arın, Safranbolu'nun var olması konusunda büyük çaba harcadı. Kendisini unutmamız mümkün değil, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.