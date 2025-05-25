Süper Lig'de Alanyaspor kazandı ve ligde kalmayı garantiledi!
Süper Lig'i 37.haftasında Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi. Lige veda eden son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ui-Jo Hwang ve 40. dakikada Yusuf Özdemir attı. Konyaspor'un tek golü 52. dakikada Umut Nayir'den geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 42 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor, 46 puanda kaldı.
Ligin son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.