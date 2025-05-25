Süper Lig'de Alanyaspor kazandı ve ligde kalmayı garantiledi! Süper Lig'i 37.haftasında Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi. Lige veda eden son takım Bodrum FK oldu

Habertürk Giriş: 25.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:05 facebook

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