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        Haberler Ekonomi Teknoloji Suriye'ye uydu desteği - Teknoloji Haberleri

        Suriye'ye uydu desteği

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin resmî haber kanalı El-İhbariye TV'nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türksat, bugüne kadar Türkiye'nin dijital dönüşümünde, kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ve kriz anlarında kesintisiz haberleşmenin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendi. Aynı tecrübe ve altyapı gücünü şimdi Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine aktarmaya hazırlanıyoruz. Türksat, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:46
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin resmî haber kanalı El-İhbariye TV’nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını açıkladı. Uraloğlu, “Suriye ile medya ve iletişim alanında başlattığımız yeni iş birliği sürecinin somut adımlarını atıyoruz. El-İhbariye TV’nin Türksat üzerinden yayına başlaması bu sürecin önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

        19 Haziran 2025 itibarıyla Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başlayan El-İhbariye TV’nin, uluslararası gündem, siyasi ve ekonomik gelişmeleri kapsayan yayın içerikleriyle geniş kitlelere ulaşacağını belirten Uraloğlu, “Türksat’ın güçlü yayın altyapısı sayesinde başta Arap coğrafyası olmak üzere geniş bir yayın ağına erişim sağlanacak. Haber bültenleri, analiz programları ve söyleşilerle bölgesel haber akışında yeni bir dönem başlıyor” diye konuştu.

        Bu gelişmenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Suriye’ye gerçekleştirdikleri resmî ziyaretin ve Türksat heyetinin Şam’da yürüttüğü temasların ardından hayata geçtiğini belirten Uraloğlu, “Yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki iş birliği hızla somut sonuçlar vermeye başladı.” açıklamasında bulundu.

        Suriye’nin dijitalleşme sürecine yönelik daha fazla katkı sunacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Türksat, bugüne kadar Türkiye’nin dijital dönüşümünde, kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ve kriz anlarında kesintisiz haberleşmenin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendi. Aynı tecrübe ve altyapı gücünü şimdi Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine aktarmaya hazırlanıyoruz. Türksat, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak.” dedi.

        El-İhbariye TV, Türksat 4A uydusu üzerinden 12422 V 27500 SR frekans bilgileriyle izlenebilecek.

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