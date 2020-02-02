Survivor 2020 ne zaman başlayacak? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak iki ülkenin mücadelesi izlenmişti. Peki yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 için son durum ne? İşte Survivor ile ilgili detaylar...

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLUYOR

survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında ilk yarışmacının ünlü komedyen Ersin Korkut olduğunu, eski Survivor birincisi Uğur Pektaş'ın da yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda bulunacağını belirtmişti. Ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın da Survivor 2020 kadrosuna katılacağı birkaç gün önce kesinleşti. Son gelişme ise dün yaşandı Acun Ilıcalı, futbolcu Sercan Yıldırım'ın da 2020 Survivor kadrosuna dahil olduğunu açıkladı. Diğer yarışmacılar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2019'da Yunanistan takımının şampiyonu Katerina Dalaka olurken, Türkiye takımının şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990'da, Bursa'da doğdu. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.

Sercan Yıldırım, Galatasaray, Sivaaspor, Şanlıurfaspor'da forma giydikten sonra 2013 - 2014 devre arasında yeniden Bursaspor'da forma giyme başladı. 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 31 Ocak 2019'da Sercan Yıldırım'ı yarım sezonluğuna kadrosuna kattığını açıkladı.