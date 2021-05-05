Survivor'ın son bölümünde Melis Sezer'in elenmesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, "Melis'in elenmesine hiç üzülmedim" dedi. Kalaycıoğlu'nun Batuhan Karacakaya ile yakınlaşması sonrası birçok iddia ortaya atılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.