Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı bu akşama damga vurdu. Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunları oynandı ve bu hafta dokunulmazlığı kazanan finale bir adım daha yaklaşmış oldu. Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Bu haftanın 3. son eleme adayı belirlendi. Acun Ilıcalı eleme konseyinde Nisa ile Sercan arasındaki gerilim ile ilgili ortaya çıkan ses kaydı için önemli açıklamalarda bulundu. İşte 29 Haziran 2020 Survivor eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan isim...

SURVIVOR 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar önce parkuru teker teker tamamladılar. Tamamladıkları süreye göre de eşleşmeler yapıldı. Cemal Can en kısa sürede parkuru bitirdiği için ilk eşleşmede yarışmadı.

İlk karşılaşma Yasin - Elif arasındaydı. Bir üst tura Yasin çıkarken, Elif haftanın son dokunulmazlığına veda etti.

İkinci karşılaşma Berkan - Nisa arasındaydı. Kıyasıya geçen rekabette bir üst ura çıkan isim Nisa olurken, Berkan dokunulmazlık şansını kaybetti.

Son karşılaşma Sercan - Barış arasındaydı. Bu karşılaşmanın kazananı ve bir üst tura çıkan yarışmacı Sercan oldu. Barış bu akşam da dokunulmazlığı kazanamadı.

İkinci eşleşmelerde ilk olarak Cemal Can - Yasin yarıştı. Oyunu oldukça hızlı oynayan ikilide kazanan ve dokunulmazlık için final oynama hakkı kazanan yarışmacı Yasin oldu.

Ardından Nisa - Sercan yarıştı. Sercan bu akşam da parkuru oldukça hızlı bitirdi. Sercan dokunulmazlık finaline adını yazdıran ikinci isim olurken, Nisa dokunulmazlığa veda eden isim oldu.

Sercan ve Yasin dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı SERCANoldu. Bu haftaki diğer 2 dokunulmazlığı da Sercan kazanmıştı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Cumartesi ve Pazar günü dokunulmazlığı kazanan Sercan olmuştu. Sercan ilk eleme adayı olarak Berkan'ı ikinci eleme adayı olarak da Nisa'yı seçmişti. Bugünkü dokunulmazlığı da kazanan Sercan, eleme konseyinde haftanın üçüncü ve son eleme adayının adını BARIŞolarak söyledi. Sercan Böylece bu hafta Survivor'dan gidecek yarışmacıyı Sercan belirlemiş oldu.

Sercan'ın belirlediği 3 eleme adayı BERKAN, NİSA ve BARIŞ oldu.

SERCAN VE NİSA'NIN SES KAYDI

Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyinde, Sercan ve Nisa'nın birbirleri hakkında bulundukları iddialar ile ilgili geçmişe dönük kayıtların incelendiğini ve bir ses kaydına ulaştıklarını söyledi. Ses kaydının birçok şeyi açıkladığını belirten Acun Ilıcalı, bugün konuyla ilgili tam bir açıklama yapacağını dile getirmişti.

Eleme konseyinde Sercan - Nisa ses kaydı ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Ses kaydından anladığımıza göre, 6 Nisan'da Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Notta tam olarak ne yazdığını bilmemekle birlikte, Nisa'nın Gizem ile olan konuşması duyuluyor. Aralarında bir konuşma geçiyor ve Nisa, Gizem'e Sercan'la ilgili meseleye sıcak bakmadığını söylüyor. Ancak Gizem, olaya o kadar motive ki... Nisa'dan Sercan'a haberler eğer Gizem'den geliyorsa yanlış gelmiş olabilir. Yani bir iletişim kopukluğu olmuş" açıklamasını yaptı.

Sercan, "O tarih doğum günüm. Nisa bana not yazmıştı, 'iyi ki doğdun' diye ben de ona cevap vermiştim. Bu konuyu kapatalı çok oldu." dedi. Nisa ise genel olarak sessiz kaldı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA YENİ SİSTEM

Önümüzdeki haftadan itibaren dokunulmazlık oyununda final oynayan yarışmacılar 5 olan kazanır şeklinde oynanacak. Geçen haftanın görevinde en çok beğenilen kolye Mavi takımın kolyesi oldu ve kremalı milföy tatlısı olan ödülü mavi takım kazandı. Yeni haftanın görevi ise maske yapımı. Kazanan takım meyveli tart yiyecek.