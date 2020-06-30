GİZEM - NİSA SES KAYDI

Gizem ve Nisa arasındaki ses kaydının 6 Nisan tarihinde kaydedildiğini belirten Acun Ilıcalı, Nisa ile Sercan arasındaki gerilim ve seyircilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek için ses kaydını yayımladı. Ses kaydında Sercan'ın Nisa'ya yazdığı not ile ilgili konuşan ikiliden Gizem, büyük bir coşkuyla notun "çok tatlı" olduğunu söylerken, Nisa Sercan'a karşı bir şey hissetmediğini bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini çok net bir şekilde söylüyor.

ACUN ILICALI'DANSERCAN - NİSA AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyinde, Sercan ve Nisa'nın birbirleri hakkında bulundukları iddialar ile ilgili geçmişe dönük kayıtların incelendiğini ve bir ses kaydına ulaştıklarını söyledi. Ses kaydının birçok şeyi açıkladığını belirten Acun Ilıcalı, bugün konuyla ilgili tam bir açıklama yapacağını dile getirmişti.

Eleme konseyinde Sercan - Nisa ses kaydı ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Ses kaydından anladığımıza göre, 6 Nisan'da Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Notta tam olarak ne yazdığını bilmemekle birlikte, Nisa'nın Gizem ile olan konuşması duyuluyor. Aralarında bir konuşma geçiyor ve Nisa, Gizem'e Sercan'la ilgili meseleye sıcak bakmadığını söylüyor. Ancak Gizem, olaya o kadar motive ki... Nisa'dan Sercan'a haberler eğer Gizem'den geliyorsa yanlış gelmiş olabilir. Yani bir iletişim kopukluğu olmuş" açıklamasını yaptı.

Sercan, "O tarih doğum günüm. Nisa bana not yazmıştı, 'iyi ki doğdun' diye ben de ona cevap vermiştim. Bu konuyu kapatalı çok oldu." dedi. Nisa ise genel olarak sessiz kaldı.