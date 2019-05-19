Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor araba ödülünü kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Merak edilen bir diğer nokta da Hikmet'in sakatlıktan sonraki durumu. Peki Survivor araba ödülünü kim kazandı? İşte 19 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı Nefesleri kesen bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununun galini 10 - 8 skorla Siyah takım oldu. Dünkü dokunulmazlık oyununun da galibi siyah takım olmuştu. Böylece bu hafta Survivor'a veda edecek yarışmacının beyaz takımdan olacağı kesinleşti.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor araba ödülü için yarışmacılar yine kıyasıya rekabete girdi. Beyaz takım 8 - 2 kazanıyorken Hikmet'in geçirdiği sakatlık herkesi şok etti. Hikmet'in diz kapağının çıktığı düşünülüyor. Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan Hikmet'in sağlık durumu ile ilgili bilgi doktor muayenesinin ardından belli olacak. Yaşanılan sakatlığın ardından Acun Ilıcalı araba ödülü için yapılan bu yarışmayı iptal etti. Yarışma daha sonra yapılacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Acun Ilıcalı, eleme adaylarının belirleneceği ada konseyinde önce Hikmet'in durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı Hikmet'in bacağında kırık olmadığını ancak büyük bir hasar olduğunu, durumun tam olarak 2 - 3 günlük bir sürecin ardından belli olacağını söyledi. Yarışmacılar da bu sakatlığın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Daha sonra ada konseyinde Survivor eleme adayları belirlendi. Beyaz takımdan bir Yunan yarışmacı eleneceği için sadece Yunan yarışmacıların ismi yazıldı. Beyaz takımda Afroditi ilk eleme adayı oldu. Beyaz takımın ikinci eleme adayı ise Ria oldu.

ACUN ILICALI SÜRPRİZ YARIŞMAYI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı eleme adaylarının belirlenmesinin ardından sürpriz bir yarışmayı açıkladı. Unutulmaz eski Survivor yarışmacıları 4 günlüğüne adaya gelecek ve yeni yarışmacılarla ayrışacak. Eski yarışmacılara karşı yeni yarışmacılar arasındaki oyunların kazananı ödüllerin de sahibi olacak.