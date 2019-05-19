Survivor Hikmet, bu akşam araba oyunu sırasında geçirdiği sakatlıkla gündeme geldi. Hikmet Tuğsuz, Survivor 2019'un en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alıyor. Ancak Hikmet'in bu akşam geçirdiği sakatlık hem diğer yarışmacıları hem de izleyicileri şok etti. Hikmet, bacağından geçirdiği sakatlık sırasında acı içinde bağırınca herkes yardıma koştu, ancak gördükleri manzara herkesi şok etti. Diğer yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı. Hikmet ambulansla taşınırken ise, Survivor macerasının bu şekilde bittiğini düşünerek isyan etti. Bu sırada kırılma olmadığı Hikmet'in dizinin çıktığı söylendi. Ancak Hikmet'in sağlık durumu ve Survivor'a devam edip etmeyeceği doktor muayenesinin ardından belli olacak.

ACUN ILICALI'DAN HİKMET AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hikmet'in durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun ılıcalı Hikmet'in bacağında kırık olmadığını ancak büyük bir hasar olduğunu, durumun tam olarak 2 - 3 günlük bir sürecin ardından belli olacağını söyledi. Yarışmacılar da bu sakatlığın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.