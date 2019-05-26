Survivor Hikmet, geçtiğimiz günlerde araba oyunu sırasında geçirdiği sakatlıkla gündeme geldi. Hikmet Tuğsuz, Survivor 2019'un en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alıyor. Ancak Hikmet'in bu akşam geçirdiği sakatlık hem diğer yarışmacıları hem de izleyicileri şok etti. Hikmet, bacağından geçirdiği sakatlık sırasında acı içinde bağırınca herkes yardıma koştu, ancak gördükleri manzara herkesi şok etti. Diğer yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada kırılma olmadığı Hikmet'in dizinin çıktığı söylendi. Hikmet'in sağlık durumu doktor muayenesinin ardından belli oldu.

ACUN ILICALI'DAN HİKMET'İN DURUMUNU AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hikmet'in durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, doktorların yaptığı değerlendirmelerin ardından Hikmet'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.