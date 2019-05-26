Survivor toplu oylama bu akşam başladı. Öncesinde ise ilk olarak ödül oyunu oynandı. Daha sonra da Survivor'da daha önce yarışan ve unutulmayan Yıldızlar takımı adaya geldi. İki takım arasında büyük bir mücadele yaşandı. Survivor Yıldızlar takımı 4 gün boyunca adada kalacak ve 2019 yarışmacılarıyla iki büyük ödül için yarışacak. Ada konseyinde toplu oylama başlamadan önce, Acun Ilıcalı günlerdir herkesin merak ettiği Hikmet'in durumunu açıklığa kavuşturdu. Hikmet Survivor'a devam edebilecek mi? İşte 25 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk olarak ödül oyunu heyecanı yaşandı. Her iki takımda oyunu kazanmak için büyük bir mücadele verdi. Ancak Beyaz takımın atışlardaki başarısızlığı skora da yansıdı. Ödül 10 - 3 sonuçla Siyah takımın oldu.

SURVİVOR YILDIZLAR İLE İLK OYUN OYNANDI

Türkiye ve Yunanistan'ın yıldız Survivor yarışmacılarında oluşan takım Adaya geldi. Survivor Yıldızları takımında Türkiye'den Nagihan, Adem, Damla, Atakan, Ogeday, Hakan yer aldı. İki takım arasında 4 oyun oynanacak. İlk iki oyun birinci ödül için, diğer iki oyun ikinci ödül için yapılacak. Birinci ödül Çeşme tatili, ikinci ödül Mikonos tatili.

Her iki takımda ilk oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Survivor Yıldızları takımı ile Survivor 2019 takımı kıyasıya rekabeti 9 - 9 beraberliğe getirdi. Ancak Survivor 2019 takımı ilk oyunu 10 - 9 kazanmayı başardı.

SURVİVOR 2019 TOPLU OYLAMA BAŞLADI

Survivor'da bu akşam toplu oylama başladı. İzleyiciler yarışmayı kazanmasını istedikleri yarışmacılar için 4 gün boyunca oy kullanacak. Bundan sonraki tüm elemeler bu oylamanın sonucuna göre yapılacak. O yüzden eleme potasına girecek her yarışmacı için bu oylama oldukça önemli. Bu oylamadan başka oylama yapılmayacak.