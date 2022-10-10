Suzan Kardeş'ten 'çalCAZ'

Edirne Tarihi Sinagogu’nda gerçekleşen konsere yerli ve yabancı çok sayıda müziksever eşlik etti. Suzan Kardeş, ilk şarkısını söyledikten sonra Serkan Çağrı’yı sahneye davet ederek, Edirne’de hayata geçirilen Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin önemine vurgu yaptı. Kardeş, Çağrı’ya bu değerli çalışmaya verdikleri emekler için teşekkür etti.

"İÇİMDEN GELDİ"

Yeni projesinin heyecanını da paylaşan Suzan Kardeş, bu özel konserde izleyicilere büyük sürpriz yaşatarak esprili bir şekilde, "Sizi biraz şaşırttık, oynamayı beklediniz biliyorum. Yok öyle yağma, ben de sanatsal bir şeyler yapmak istiyorum, içimden geldi" dedi.