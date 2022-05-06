Suzan Kardeş'ten 'Bi Git' 0:00 / 0:00

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Ünlü sanatçı Suzan Kardeş'in yeni şarkısı 'Bi Git', yayınlandı. Kardeş, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan yeni single'ı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Yıllardır etnik şarkı söylüyorum. Hayalim sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ve hiçbir yerde söylenmemiş bir şarkı okumaktı. Radyolarda ve diskolarda çalacak aynı zamanda gençlere hitap edecek bir şarkı olmasını hep isterdim. Şarkıyı Sezen Aksu hediye etti ve doğum günümden bir gün önce tamamladık. Bana Sezen'in hediyelerinden biri oldu. Albümlerimin tümü ya yılbaşı ya da Hıdırellez Bayramı'nda çıkardı. 'Bi Git' de Hıdırellez Bayramı'nın kutlamalarında çıkıyor. Teşekkürler Sezeeen!

'Bi Git'in düzenlemelerini Okay Barış, mix'ini Murat Bulut ve mastering'ini ise Çağlar Türkmen yaptı. Suzan Kardeş'in yeni şarkısı 'Bi Git', tüm dijital platformlarda yerini aldı.