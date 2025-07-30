Sydney Sweeney'in sevgilisi başkasıymış

4 yaşında bir çocukları olan şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, birkaç ay önce ayrıldı. Bloom'un yaklaşık bir ay önce meslektaşı Sydney Sweeney ile Venedik'te yürürken görüntülenmesi aralarında bir ilişki olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Katy Perry hakkında da yeni aşk iddiaları yeşerdi. Perry'nin Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile birlikte akşam yemeğinde görüntülenmesi, "Eski başbakanla yeni aşk" içerikli haberlerle manşetlerde yer aldı.

Eski başbakanla yeni aşk iddiası Haberi Görüntüle

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Orlando Bloom'un Sydney Sweeney ile Katy Perry'nin ise Justin Trudeau ile görüntülenmesi; "Birbirlerini çabuk unuttular" şeklinde yorumların yapılmasına yol açtı. Perry ile Trudeau, söz konusu iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

Orlando Bloom tarafında ise yeni ilişki iddiaları, ABD'nin Idaho eyaletinde çekilen fotoğraflarla çürütüldü.

Orlando Bloom'un aşk yaşadığı iddia edilen Sydney Sweeney'in başka biriyle aşk yaşadığı çekilen tatil fotoğraflarıyla gözler önüne serildi.

Fotoğraflar: Backgrid