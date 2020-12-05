Vurdumduymazlık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİstanbul
ABONE OL

Taksim'de maskesiz dolaşan turist muhabirimize saldırmaya kalktı!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlere kapanırken şehrin cadde ve meydanları yabancı turistlere kaldı. Taksim meydanında maskesiz gezen turistleri kamera kaydına almak isteyen muhabirimiz Emrah Doğru darp edilmekten son anda kurtuldu...

Taksim'de maskesiz dolaşan turist muhabirimize saldırmaya kalktı!
Vurdumduymazlık!
0:00 / 0:00

Türkiye koronavirüsle mücadelede önlemleri arttırırken, sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan bazı olumsuz tablolar görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. İstanbul halkı hafta sonu evlere kapanırken, meydan ve caddelerin keyfini süren yabancı turistlerden bazıların maskesiz olarak ortalıkta dolaşmaları dikkat çekiyor.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ADETA HİÇE SAYILIYOR

Hafta içi 21:00 ile saat 05:00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra hafta sonu uygulanan sokağa genişletilmiş çıkma kısıtlamadan da muaf olan yabancı turistlerden bazılarının koronavirüs önlemlerine uymadığı gözlemleniyor.

MASKE TAKMAYAN TURİSTTEN SALDIRI GİRİŞİMİ!

Bu duyarsızlığın son örneği İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Taksim'de yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup, uyulmadığını gözlemlemek için Taksim ve çevresini gezen Habertürk muhabiri Emrah Doğru, maskesiz gezen turisti kameraya çekmek isteyince saldırı girişimiyle karşılaştı. Maskesini takması istenen turist, muhabirimiz Emrah Doğru’yu darp etmek istedi. Polisin olaya müdahale etmesiyle durum sakinleştirildi.

DÜNYADA KISITLAMA YASAĞI HERKESİ KAPSIYOR

İşletmelerin yasak kapsamında kapalı olmasına rağmen turistlerin yasağa dahil edilmemesi kafaları karıştırıyor. Her yerin kapalı olduğu bir ortamda turistlerin yasağa dahil edilmemesi bir başka yanıtını arayan soru. Hafta sonu vakitlerini sokaklarda geçiren turistler, hafta içi tekrar kalabalığa karıştıklarında yasağın etkisi buharlaşıyor. Koronavirüs kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan diğer ülkelerde bulaş ihtimali göz önüne alınarak herkes yasağa dahil edilirken Türkiye’de ise yabancı turistler bu uygulamadan muaf tutuluyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
GÜNDEMMarketler açık mı?
Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM5 terörist ikna oldu 4 terörist etkisizleştirildi
Akdeniz açıklarındaki 5.2’lik deprem Karaman’da kayaları yerinden oynattı
GÜNDEMDeprem esnasında korkutan görüntü!
Son dakika: Karısını tüfekle vuran koca: "Haberim yokmuş gibi çek kanka" - Haberler
GÜNDEMKarısını tüfekle vuran koca: "Haberim yokmuş gibi çek ...
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses kaç yaşında?
GÜNDEMİbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu?
Selçuk Öğretmen'den bir birincilik daha
GÜNDEMSelçuk Öğretmen'den bir birincilik daha
Acil Toplanma Alanı nedir? Acil Toplanma Alanı sorgulama nasıl yapılır? İşte Antalya Acil Toplanma Alanları
GÜNDEMAntalya Acil Toplanma Alanı sorgulama
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2020 Fay hattı sorgulama
GÜNDEM2020 Fay hattı sorgulama
SON DAKİKA DEPREM! Antalya'da korkutan deprem! - HABERLER
GÜNDEMAntalya'da korkutan deprem!
SON DAKİKA! Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEMAntalya'da korkutan deprem!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X