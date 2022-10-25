Tansel Öngel ilk kez karşımıza doktor olarak çıktı 0:00 / 0:00

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Tansel Öngel, “Yazarlarımız Ayça Üzüm ve Cansu Çoban yaratıcılıklarıyla bu hikayenin her şeyini Türkiye koşullarına göre uyarladılar. Bir grup doktor var ve insanlara iyilik yapmak üzerine kurulu bir idealizm ile bir araya geliyor ve güçlü bir ekip oluyorlar. Şahane bir proje; yönetmenlerimiz Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu çok yetenekliler. Kamera arkasında da birbirini seven, yargısız ve sevgi dolu bir ekip olduk. Bunu ekrana yansıttığımızı düşünüyorum” dedi.

Öngel, dizinin beğenilmesinin nedenlerini ise şöyle sıralıyor: “Bu bir hastane dizisi ve her şeyin başı sağlık bence projenin birinci en güçlü yanı bu. Konu olarak işimiz çok kuvvetli bir iskelete sahip. Teknik ekipten senaristlerine kadar ekipteki herkes ise işinin ustası… Başta Saner abi, kurduğu ekip ve tüm O3 Medya çalışanları işlerini aşkla ve özveri ile yapmaktalar. Diğer güçlü yanımız ise kamera arkasındaki eğlence. Çünkü o eğlence, yüksek enerji, neşe kamera önüne de ister istemez geçiyor.”

İlk kez bir doktoru canlandıran oyuncu, rolüne hazırlık süreci hakkında şöyle konuştu: “Daha önce oynadığım rollerden çok daha farklı bir rol, kalp damar cerrahını oynuyorum. Aras çok güçlü bir adam, kendini yetiştirmiş, iş alanında gerçekten çok ileri bir noktada olan kalp damar cerrahı. Hazırlık sürecinde doktorların başka insanların sağlıklarını onarmak için ne kadar çok çalıştıklarına, ne çok şey bilmek zorunda olduklarına ve her yeni bilgiyi nasıl hızlıca edindiklerine gözlerimle şahit oldum. Doktorluk çok kıymetli bir meslek. Bu işten önce ben uzun yıllarımı Trabzon’da geçirdim; orada üç tane ev arkadaşım oldu, üçü de doktordu. Onların hayatlarına daha önce şahit olma şansım olmuştu ama bir doktor oynayacağımı düşünerek şahit olmamıştım; gündelik hayatlarına şahittim. Bu konuda ciddi gözlemlerim, yaşanmışlıklarım var. Hazırlık sürecinde de hastanelerde doktorlarla vakit geçirerek bu dizide nasıl yol alabileceğimizi, rolümde nasıl ilerleyebileceğimi gördüm. Bu yüzden de çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik.”

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