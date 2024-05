Tanyeli: İyi mücadele ediyorum

Kendisini yalnız bırakmayan sanat camiasına teşekkür eden Tanyeli; "Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Demet akalın, Sibel Can, Zara, Kenan Doğulu ve Gülben Ergen... O kadar çok var ki... Camiamıza ve basın sektörüne çok teşekkür ederim. Sanat camiasından kimseyle sıkıntım olmadı. Kimseyi kırmadım. Bizim kulislerimiz dostluk üzerineydi. Bülent Ersoy'un olduğu yerde inanılmaz disiplin vardı. Herkesin içi dışı birdi... Bu süreçte Safiye Soyman ve Zara, her saniye yanımdalar. Kız kardeşim gibiler" yanıtını verdi.

Tanyeli, "O dönemki gibi şimdi star çıkıyor mu?" sorusunu ise "Bir Ebru Gündeş, Sibel Can ve Özcan Deniz tek başına dolduruyor mekânları..." şeklinde yanıtladı.