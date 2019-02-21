Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginde yaptığı konuşmada tanzim kuyruklarını varlık ve bereket kuyruğu olarak nitelendirdi. Sebze ve meyvedeki fiyat artışlarına karşı uygulamaya konulan tanzim satışlarına da değinen Erdoğan fiyatların 31 Mart'a kadar düşmemesi halinde, tanzim satışları en ücra köşedeki marketlere varıncaya kadar yayacaklarını söyledi.

'31 MART'TAN SONRA TESKOMB İLE MASAYA OTURACAĞIZ'

31 Mart'tan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile masaya oturacaklarını belirten Erdoğan "En ücra köşeye kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitliliğini de arttıracağız. Biz sömürü düzenine aracı olamayız. Kim buna serbest piyasa ekonomisi diyorsa gelsin külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi. Vatandaşın emanetine hıyanet ettirmeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim kuyruğu eleştirilerine ''Şimdiki kuyruk bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Fırsatçılara ders verme kuyruğu'' diye cevap verdi.

TANZİM SATIŞ İKİ İLDE DEVAM EDİYOR

Tanzim satışlar Ankara'da 15 ve İstanbul'da 50 merkezde gerçekleşiyor. Her iki ilden de epttavm.com üzerinden online sipariş verilebiliyor.



