Birinci Dünya Savaşı sırasında sivil asker, kadın erkek binlerce Türk’ün esir tutulduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Nargin Adası, sinema filmi oluyor. ‘Cehennem Adası Nargin’ adındaki filmin çekimleri bu yılın haziran ayında başlayacak.

YÜKSEK BÜTÇELİ BİR FİLM OLACAK

Büyük bir prodüksiyonun gerçekleşeceği yüksek bütçeli filmde Türk ve Azeri oyuncular rol alacak. Filmin danışmanları arasında hayatını Sarıkamış ve Doğu Cephesinde yaşananlara adayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ile tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz yer alıyor. Filmin kostümlerini ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ‘Lady’lik unvanı verdiği, aralarında Lady Gaga’nın da bulunduğu dünyaca ünlü birçok ismi giydiren Türk modacı Zeynep Kartal hazırlıyor.

BİNLERCE TÜRK ESİR OLMUŞTU

1915 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde başlayan Rus işgali sırasında esir alınan binlerce Türk, Rusya’daki esir kamplarına götürülmüştü. Bu esir kampları arasında en zorlu şartlara sahip olanların başında da Bakü’nün birkaç mil açığındaki Nargin Adası geliyordu. 1915-1917 yılları arasında 20 bini aşkın Türk’ün esir tutulduğu adada binlerce Türk şehit düşmüştü.

SENARYOSU 6 AYDA YAZILDI

Hâlâ toplu mezarların bulunduğu ve Türk tarihinin en acı dolu sayfalarından biri olan Nargin Adası beyaz perdeye aktarılıyor. Senaryosu 6 aylık çalışma sonunda biten filmin genel hikâyesini Ortadoğu Yapım Proje Danışmanı Bülent Günal kaleme aldı.

2 YAŞINDAKİ ESİR BEBEK

‘Cehennem Adası Nargin’ adlı sinema filmi Nargin Adası'ndaki esaret günlerini, Azerbaycanlıların adadan esir Türkleri kaçırmak için nasıl büyük bir uğraş verdiklerini, aynı zamanda Türk ve Azeri dostluğunu gözler önüne seriyor. Bülent Günal, Nargin Adası'nın Türk tarihinin unutulmuş bir sayfası olduğunu belirterek, "Azerbaycanlılar 'Arsa-i Kerbela'; Ruslar 'Yılanlı Ada' diyor Nargin’e. Kışın eksi 40 derece soğuğun dondurduğu, yazın bunaltıcı sıcakların kavurduğu Nargin Adası'nda 2 yaşında bebekler de 80 yaşında ninelerimiz de esir tutulmuş. Nargin Adası konusunu gündemimize alıp da üzerine detaylı çalışmalar yapınca gördük ki, bu ada ve o dönem yaşananlar birbirinden çarpıcı hikâyeleri barındırıyor" diye konuştu.

"VECİHİ HÜRKUŞ ORADAN KAÇIRILDI"

Günal sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Nargin Adası esaret günlerinde her ne kadar büyük acılara sahne olsa da beraberinde büyük bir kahramanlığı da barındırıyor. Diyebilirim ki; Nargin; Türk ve Azerbaycan dostluğunun zirve yaptığı bir dönemi temsil ediyor. İnsanlar, "Cehennem Adası Nargin" filmini izlediklerinde neden Türkiye ve Azerbaycan için ‘iki devlet tek millet’ diyor, çok daha iyi anlayacaklar. Türkler adada esir tutulurken, Azerbaycanlı gençler Bakü’de denize ekmek atıyor, açlıktan kırılan adaya ekmekler ulaşsın diye. Bakü’de yardım dernekleri kuruluyor. Hacı Zeynelabidin Tagiyev gibi zenginler büyük tehditleri göz önüne alarak adaya yardım götürüyor. Ve sonunda adadaki başta Türk askerleri olmak üzere esirler kaçırılmaya başlanıyor. Kaçırılan o askerler arasında ilk savaş pilotumuz olan Vecihi Hürkuş da var. Türk askerleri arasında Bakü’de kalıp Azerbaycan ordusuyla birlikte göğüs göğüse savaşıp şehit olan askerlerimiz de var. Nargin, nereden bakılırsa bakılsın, acı olduğu kadar bir kahramanlık destanı.’’

'Cehennem Adası Nargin' filminin senaristi gazeteci Bülent Günal.

GERÇEK HİKÂYEDEN UYARLANDI

'Cehennem Adası Nargin' sinema filmi, Erzurum Umudum Köyü'nden esir alınıp Nargin’e götürülen 8 yaşındaki Mustafa’nın Kolağası Halit Bey ile askerleri Mümin Çavuş, Iğdırlı Yusuf ve Pehlivan Hamza tarafından kurtarılma çabalarını işliyor. Gerçek olaylardan esinlenerek geniş bir ekiple senaryolaştırılan filmde, Türk esirleri kurtarmak için tüm servetini harcamaya göze alan Azerbaycan’ın ünlü ismi Hacızeynelabidin Tagiyev önemli bir yer tutuyor. Filmdeki gerçek karakterler arasında Dr. Nermin Nerminov ve Ayşe Ana gibi yardımsever Azerbaycanlılar da bulunuyor.

2019'DA VİZYONA GİRMESİ PLANLANIYOR

Filmin yapımcılığını ise Sancak Medya, Diler Medya ve Ortadoğu Yapım'ın birleşerek kurduğu Medya Küp Yapım firması üstlendi. Filmin 2019'da vizyona gireceği öğrenildi.