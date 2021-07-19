Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'da kurban pazarları boş kaldı

AA

Lübnan lirasının dolar karşısında yaşadığı büyük değer kaybıyla birlikte halkın alım gücünün düşmesi kurban pazarlarına da yansıdı. Kurban fiyatları, diğer tüketim maddelerinde olduğu gibi geçen yıllara göre katbekat arttı.

Kriz öncesinde 40 kiloluk bir koyunun fiyatı minimum 600 bin lira iken bugün bu fiyat 4 milyon lirayı buluyor. Bu da kurban fiyatlarının geçen yıllarla kıyaslandığında 7 kat arttığını gösteriyor.

Lübnan'da 675 bin lira olan asgari ücret, kriz öncesinde 450 dolara tekabül ediyordu. Ancak hükümet, lirada yaşanan değer kaybına rağmen asgari ücrette değişikliğe gitmedi. Bu da halkın giderek fakirleşmesine ve alım gücünün düşmesine neden oldu.

Lübnan'da canlı hayvan yetiştiricileri, yem gibi hayvan yetiştirmede kullanılan malzemeleri döviz kuru ile ithal ettiği için hayvan satışlarını da çoğunlukla dolar üzerinden fiyatlandırıyor.

Lübnan lirası ise yaklaşık 1,5 yıldır dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak dolar karaborsada 22 bin lira seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası ise resmi kuru 1510 lirada tutuyor.

- Kurban Bayramı "etsiz" geçecek

Kurban Bayramı hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine konuşan Lübnanlı Muhammed Seyf, "Her yıl 1-2 koyun keserdik. Ama bu yıl pahalılık nedeniyle bir kilo et bile bulamayacağız. Bu yıl öncekilerden çok farklı." dedi.

Hayvan ticaretiyle uğraşan Muheybir Hasan ise hayvan alımlarının büyük oranda düştüğünü, insanların çoğunun kurbanlık alacak para bulamadığını söyledi.

Hasan, bu durumun, insanların Kurban Bayramı adetlerini değiştirmesine ve bayram sevincini yaşayamamasına neden olduğunu dile getirdi.

Kasaplık yapan Ahmed Nasreddin de "Her yıl kurbanlıklarla dolan dükkan bu yıl boş kaldı. Bu yıl her şey değişti." diye konuştu.

Nasreddin, insanların alım gücünün olmadığını, kasapların da kurbanlık satın almakta güçlük çektiğini sözlerine ekledi.

- Ekonomik kriz dini vecibeleri de etkiledi

Lübnan'daki Fetva Dairesi Müfettiş Yardımcısı Şeyh Hasan Murib, ekonomik krizin dini vecibelerin yerine getirilmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Aynı zamanda Beyrut'taki Ali bin Ebi Talib Camisi'nde imamlık yapan Murib, bu dini vecibeyi ihya etmek için 100 kurbanlıktan oluşan bir kampanya başlattıklarını kaydetti.

Murib, tüm sıkıntılara rağmen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da toplanan kurbanlıkların etlerinin 1500 hisseye bölünüp bölgedeki ailelere dağıtılacağını aktardı.

"Geçen yıl kurbanlık alım kampanyasına katılanlardan bazıları bu yıl adlarını et dağıtılacak kişilerin listesine yazdırdı." diyen Murib, bunun kötüleşen yaşam koşullarının en net göstergesi olduğunu vurguladı.