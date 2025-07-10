Tarık Biberovic 3 yıl daha Fenerbahçe Beko’da!
Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.
Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Tarık Biberovic’in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.
Tarık Biberovic, geride kalan ve şampiyonlukla noktalanan EuroLeague sezonunda 37 maçta forma giyerek 10.4 sayı (%51.4 iki sayı, %43.2 üç sayı), 3.1 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu.
Başarılı oyuncu, Türkiye Ligi şampiyonluğunda ise 9.7 sayı, 3.5 ribaund, 1.7 asist ortalamalarıyla katkı sağladı.