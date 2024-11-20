Tarım Kredi Kooperatif 16-29 Kasım 2024 aktüelinde neler var?
Tarım Kredi Kooperatif 16-29 Kasım aktüelini yayınladı. Kasım sonuna kadar kahve çeşitleri, içecekler, tavuk eti, salam, tarhana, yoğurt ve çeşitli gıda malzemeleri indirimli bir şekilde satılıyor. İşte, kataloğun tamamı...
Giriş: 20.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:04
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Tarım Kredi Kooperatif 16-29 Kasım aktüelinde bakliyat, salça, donmuş ürünler, peynir çeşitleri, kahve çeşitleri, içecekler, tavuk eti indirimli fiyatlardan satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 16-29 Kasım haftası...
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TARIM KREDİ KOOPERATİF 16-29 KASIM 2024 AKTÜELİ
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