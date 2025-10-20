Habertürk
        Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 34 arttı - Alışveriş Haberleri

        Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 34 arttı

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 34,09, aylık bazda yüzde 1,3 artış gösterdi. Yıllık en yüksek artış yüzde 59,79 ile veteriner harcamalarında görüldü

        Giriş: 20.10.2025 - 10:45 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:45
        Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,94 yükseldi.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış gerçekleşirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 35,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 28,51 arttı.

        YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

        Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Ağustosta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,41 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,98 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 59,79 ile veteriner harcamaları, yüzde 53,01 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

        AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE

        Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük ve 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

        Ağustosta bir önceki aya göre, azalış gerçekleşen alt gruplar yüzde 0,45 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 0,37 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 3,94 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 3,01 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

