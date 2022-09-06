Tarkan konseri için "kiralık balkon" 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda, kentin kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenecek Tarkan konserini izlemek isteyenlerin alternatif yollar geliştirmeye başladığı konuşuluyor.

Konseri meydandan izlemek istemeyenlerin, Kordon'daki evleri araştırmaya başladığı ileri sürüldü. Emlakçılar, gecelik kiralama bedelin sormak için arayanlar nedeniyle telefonlarının susmadığı iddia edildi.

Bölgedeki balkonlu evlerden konseri izlemek için büyük bir talep gördüklerini belirten emlakçıların dışında, ev sahiplerinin de dairelerini geceliğinin 100 dolardan başlayarak 500 dolara kadar çıktığı konuşuluyor.

İŞLETMELER DE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan DHA'nın haberine göre; Tarkan'ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları haftalar öncesinden doldu. Kordon'daki pek çok mekan, içinde alkollü içecek, çerez ve meyvenin olduğu 9 Eylül'e özel kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi.

Aynı zamanda konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.

"REZERVASYONLARIMIZ 2 HAFTA ÖNCE DOLDU"

İşletmecilerden Faruk Yörük, "Rezervasyonlarımız 2 hafta öncesinden doldu. 9 Eylül'ü heyecanla bekliyoruz. Çok yoğun bir gün yaşayacağız. Bu tarz etkinlikler esnaf için de güzel oluyor, işlerimiz açılacak. O güne özel ev partilerinin düzenleneceğini duyduk. Bizim üst katlarımızdaki birkaç dairede böyle etkinlikler olacak. Tarkan geliyor diye Kordon'a rağbet çok. İzdiham bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİN KİŞİYİ REDDETTİK"

Kordon'da yer alan işletmelerin birinde görevli garson Oktay Çalar, "Doluluk oranımız kapasiteyi dahi aştı. Konser açıklandığından itibaren rezervasyonlar doldu. Konserin yapılacağı alan Kordon boyu olacak. Lazer ışık gösterileri de yapılacak. Belki bin kişiyi yerimiz olmadığı için reddetmişizdir. O gün bir cümbüş olacak. Tarkan'ın sesini duymak bile insanlara yetecek" diye konuştu.

Restoran işletmecilerinden Coşkun Düzel ise "Yaklaşık 1 aydır gündemimizde konser var. Bütün Kordon esnafı konsere hazır. Yıllardır buralardayız. Bu tarz organizasyonlar hep Gündoğdu Meydanı'nda olur" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA.