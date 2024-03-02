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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü

        Tarsus'ta otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü

        Mersin Tarsus'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücünün kaza yerinde öldüğü belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 02:10 Güncelleme: 02.03.2024 - 02:10
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        Otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Müfit Güner idaresindeki otomobil, Gülek Mahallesi'nde şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Müfit Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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