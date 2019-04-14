Konya'da dün akşam saatlerinde, Hacıkaymak Mahallesi İbrahim Müteferika Sokak'ta, Adem G. (41),evlerinde oturdukları sırada babası Mevlüt G. (62) ile belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Adem G., tartışma sırasında sinirlenip, babasını dövdü. Baba Mevlüt G. de mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kasığından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

DHA'da yer alan habere göre atar damarında kesi oluşan ve kanlar içinde kalan Adem G., çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırılan ve ameliyat edilen Adem G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Mevlüt G. olayın ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.