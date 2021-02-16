AA

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tava ciğerin doğranmasından, pişirilmesine ve sunuma kadar geçen her sürecin kendisine özgü olduğunu söyledi.

Tava ciğerin UNESCO yolundaki çalışmaların sürdüğünü belirten Dinar, "Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bir komisyon kuruldu. Tava ciğerin il envanterine girmesi için bir tavsiye kararı alındı. Tava ciğer için güzel ve tatlı bir yolculuk başladı, çalışmalarımız sonrası hedef UNESCO. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Dinar, il envanterinin ardından ulusal envantere ve sonucunda UNESCO'ya girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tava ciğerin tarihi ve lezzetiyle UNESCO'ya girmeyi hak ettiğini dile getiren Dinar, şunları kaydetti:

"Tava ciğerin yapımı bir sanat. El emeği ve göz nuru bir yiyecek. Tavası özel, doğranması özel, unu özel, ciğeri özel, biberi özel yani her şeyi özel. Edirne tarihi eserleriyle UNESCO'da yer alıyor, gastronomisiyle de UNESCO'da yer almalı. Yöresel yiyecekler arasında en hızlı pişen bir yiyecek. Dünyanın en güzel ciğeri, kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif. Tava ciğer bizim aşkımız."