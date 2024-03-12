TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netahyahu çetesi hesap verecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te İftar Programı'nda konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar...

"GAZZE İNSANLIĞIN BİTTİĞİ BİR DRAMI YAŞAMAKTADIR"

Bizim kadar şu iftar saatinde şanslı olmayan, milyonlarca müslümanın olduğunu hatırlamamız gerekir. Bir kısmının iftarlarını açabilecekleri, doğru dürüst yarım dilim ekmekleri, bir bardak temiz suyu olmayan dünyanın birçok yerinde milyonlarca müslüman olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Gazze'de sofrada koyacak lokması olmadığı için emniyet içinde yemeğini tamamlayacak nice müslümanlar vardır. Gazze insanlığın bittiği bir dramı yaşamaktadır. Gazze 5 ayı aşkın süredir bütün insanlığın seyrederek müdahale etmekte aciz kaldığı bir büyük katliama maruz kalmaktadır. Dünyada hakkı hukuku ortadan kaldıran her türlü adımı atan İsrail'in gasıp, saldırgan hükümetine karşı dünya hiçbir şey yapamıyor.

"NETANYAHU ÇETESİ SONUNDA ULUSLARARASI MAHKEMELERDE HESAP VERECEKTİR"

En sonunda bu büyük katliamların faili olan, bu büyük insanlık suçunu her gün bilerek isteyerek, inatla işlemeye devam eden Netanyahu çetesi sonunda uluslararası mahkemelerde hesap vereceklerdir. İlk günden bugüne kadar bundan sonra on yıllar sürecek sadece Netanyahu ve hükümeti değil aynı zamanda bütün insanlık hesaba çekilmektedir, bir sınav vermektedir. Artık dünyada hiç kimsenin, bakın en son Oscar Ödül töreninde bile insanlığın vicdanı açıkça dile geldi. İnsanlar oraya siyasetten uzak bir zemin olmasına rağmen o zeminin insanlıktan uzak olmadığını gösterdiler. İnsanlık adına konuşup gerçekten Filistin'in mazlum halkına sahip çıkanlara buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum.