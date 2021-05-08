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TBMM Başkanlığı: Kınıyor ve reddediyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Letonya parlamentosunun 1915 olaylarıyla ilişkin aldığı karara tepki gösterdi.

TBMM Başkanlığı: Kınıyor ve reddediyoruz
TBMM Başkanlığı: Kınıyor ve reddediyoruz
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İHA

Letonya parlamentosunun sözde ‘soykırım’ söylemlerini kabul etmesine TBMM Başkanlığından bir açıklama geldi. Letonya’ya gösterilen tepkinin ve kınamanın yer aldığı açıklamada, tarihi olayları yargılamanın ve hüküm verilmesinin parlamentoların görevinin olmadığı belirtildi.

TBMM Başkanlığı tarafından Letonya parlamentosunun aldığı karara ilişkin, “Letonya Parlamentosunda 6 Mayıs 2021 tarihinde asılsız soykırım iftirasını içeren bir kararın kabul edilmiş olmasını kınıyor ve bu hukuk dışı kararı reddediyoruz. Tarihî olayları yargılamak ve hüküm vermek parlamentoların görevi olamaz. Tarihî gerçekleri saptırmaktan başka bir gayeye hizmet etmeyecek bu karar aynı zamanda hukuk dışıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Letonya’yı da bağlayan 2013 ve 2015 tarihli kararları, Ermeni iddialarının hukuki bir kıymeti bulunmadığını, sadece tarihi bir tartışma konusu olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuka da aykırı olan bu kararın günlük basit siyasi hesaplar temelinde alınmış olduğu ortadadır. Letonya Parlamentosunun, Letonya’nın işgalinin 80. yıl dönümü vesilesiyle yapmış olduğu açıklamada kendi tarihindeki olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğuna işaret ettiğini hatırlatırız. Letonya Parlamentosunun o açıklamada, kendi ülkesi için temenni ettiği, dürüst ve adil yaklaşımı 106 yıl önce yaşanan olaylar konusunda Türkiye için sergilememiş olması vahim bir çelişkidir; samimiyetsiz bir yaklaşımdır. Letonya Parlamentosunu, tarihten husumet çıkaran radikal çevrelerin anlayışını körüklemek yerine, anılan dönemde yaşanan olayların hakikatinin ortaya çıkarılması için ortaya koyduğumuz tekliflerimize ve bölgede barış, huzur ve istikrarı sağlama gayretlerimize destek vermeye davet ediyoruz” denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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