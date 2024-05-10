TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, son dönemde sosyal medya ve resmi olmayan platformlarda dolaşan yeni banknot iddialarına yanıt verdi. Karahan, iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 500 TL'lik banknot çıkacak mı, basılacak mı? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...