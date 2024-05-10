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        Haberler Gündem TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan 500 TL banknot açıklaması! 500 TL'lik banknot çıkacak mı, basılacak mı?

        500 TL'lik banknot mu geliyor? TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama geldi

        Özellikle çeşitli sosyal medya platformlarında ve resmi olmayan kanallarda görsellerin paylaşılmasıyla gündemde geniş yer bulan yeni banknot iddialarına TCMB Başkanı Karahan'dan yanıt geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 18:37 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:37
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        TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, son dönemde sosyal medya ve resmi olmayan platformlarda dolaşan yeni banknot iddialarına yanıt verdi. Karahan, iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 500 TL'lik banknot çıkacak mı, basılacak mı? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

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        500 TL'LİK BANKNOT BASILACAK MI?

        Başkan Fatih Karahan, ''Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.'' ifadelerine yer verdi.

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        DOLAŞIMDAKİ BANKNOTLAR HANGİLERİ?

        200 Türk Lirası

        100 Türk Lirası

        50 Türk Lirası

        20 Türk Lirası

        10 Türk Lirası

        5 Türk Lirası

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