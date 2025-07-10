TCMB rezervlerinde rekor artış

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 674 milyon dolar artışla 72 milyar 2 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 63 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 295 milyon dolar artışla 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervlerinde yaşanan en yüksek haftalık artışlar (milyon dolar):

Hafta Haftalık artış 04-07-2025 9987 27-08-2021 9709 22-05-2020 7978 10-05-2024 7547 23-05-2025 7453 05-08-2022 7375 07-10-2022 6928 17-03-2023 6873 13-09-2024 6789 02-08-2013 6685

9 milyar 986 milyon dolarlık yükseliş kayıtlardaki en yüksek haftalık rezerv artışı oldu. Daha önceki en yüksek artış 9 milyar 709 milyon dolarla 2021 yılının 27 Ağustos haftasında yaşanmıştı.

TCMB rezervlerinin 2025'teki seyri: