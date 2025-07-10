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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde rekor artış - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde rekor artış

        Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Temmuz haftasında 9 milyar 986 milyon dolarla rekor yükseliş kaydetti. Daha önceki rekor yükseliş 2021 yılının 27 Ağustos haftasında kaydedilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:35
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        TCMB rezervlerinde rekor artış
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 674 milyon dolar artışla 72 milyar 2 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 63 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 295 milyon dolar artışla 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

        Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.

        TCMB rezervlerinde yaşanan en yüksek haftalık artışlar (milyon dolar):

        Hafta Haftalık artış
        04-07-2025 9987
        27-08-2021 9709
        22-05-2020 7978
        10-05-2024 7547
        23-05-2025 7453
        05-08-2022 7375
        07-10-2022 6928
        17-03-2023 6873
        13-09-2024 6789
        02-08-2013 6685

        9 milyar 986 milyon dolarlık yükseliş kayıtlardaki en yüksek haftalık rezerv artışı oldu. Daha önceki en yüksek artış 9 milyar 709 milyon dolarla 2021 yılının 27 Ağustos haftasında yaşanmıştı.

        TCMB rezervlerinin 2025'teki seyri:

        Hafta Altın (milyon dolar) Döviz (milyon dolar) Toplam (milyon dolar)
        03-01-2025 65,345 92,588 157,933
        10-01-2025 66,021 94,426 160,447
        17-01-2025 66,511 96,791 163,303
        24-01-2025 68,232 99,328 167,560
        31-01-2025 68,664 97,311 165,975
        07-02-2025 70,563 96,929 167,492
        14-02-2025 72,475 100,677 173,152
        21-02-2025 72,297 97,698 169,995
        28-02-2025 70,659 94,757 165,417
        07-03-2025 72,113 97,802 169,915
        14-03-2025 74,013 97,069 171,082
        21-03-2025 74,786 88,328 163,114
        28-03-2025 75,902 80,609 156,511
        04-04-2025 76,422 77,838 154,261
        11-04-2025 79,482 68,007 147,488
        18-04-2025 82,252 64,305 146,557
        25-04-2025 81,800 59,250 141,051
        02-05-2025 80,955 57,577 138,532
        09-05-2025 83,121 61,222 144,343
        16-05-2025 80,256 65,401 145,657
        23-05-2025 84,019 69,090 153,110
        30-05-2025 83,164 70,026 153,190
        06-06-2025 85,573 70,306 155,879
        13-06-2025 86,543 72,744 159,288
        20-06-2025 85,001 70,697 155,698
        27-06-2025 83,316 71,095 154,411
        04-07-2025 84,611 79,786 164,397
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