TDK Başkanı Mert'ten "Ortak Türk Alfabesi"ne ilişkin açıklama

Ortak alfabe çalışmalarının ilk olarak 1926da Baküde başladığını anlatan Mert, çalışmaların Sovyetler Birliği döneminde sonlandırıldığını söyledi.

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 1991 yılında İstanbulda yeniden çalışmalara başlandığını ve 34 harf üzerinde uzlaşıldığını dile getiren Mert, bu sürecin ardından, 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Ortak Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun kurulduğunu belirtti.

Mert, komisyonun ilk toplantısında genel ilkelerin ve çerçevesinin belirlendiğini, ikinci toplantıda da benzer konuların işlendiğini ve detayların ele alınmadığını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycanın alfabelerinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Mert, "Bizim alfabemizde ve Azerbaycanın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak. Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları okuyabilecek, yazıları okuyabilecek." dedi.

Alfabenin onaylanması durumunda yazının etkilediği bütün alanlarda yeni gelişmeler meydana geleceğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:

Burada bizim yaptığımız 34 harf üzerinde uzlaşmak değil. Her lehçenin ihtiyacı olan harfleri belirlemek, her lehçe için en uygun alfabeyi oluşturmak. Yani şu an Azerbaycan ve Türkiye dışında Özbekistanın, Kazakistanın ve Kırgızistanın alfabeleri belirlenmiş oldu. Aslında şu an size gösterecek olsak üç ayrı alfabe göstermemiz gerekir. Ama bu üç ayrı alfabenin de en az yüzde 95i harf olarak ortak.