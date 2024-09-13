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        Haberler Gündem TDK Başkanı Mert'ten "Ortak Türk Alfabesi"ne ilişkin açıklama

        TDK Başkanı Osman Mert'ten "Ortak Türk Alfabesi"ne ilişkin açıklama

        Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Ortak Türk Alfabesi"ne ilişkin, "Bizim alfabemizde ve Azerbaycanın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak." dedi. Prof. Dr. Mert, "Ortak Türk Alfabesi" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 19:42 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:42
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        TDK Başkanı Mert'ten "Ortak Türk Alfabesi"ne ilişkin açıklama
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        Ortak alfabe çalışmalarının ilk olarak 1926da Baküde başladığını anlatan Mert, çalışmaların Sovyetler Birliği döneminde sonlandırıldığını söyledi.

        Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 1991 yılında İstanbulda yeniden çalışmalara başlandığını ve 34 harf üzerinde uzlaşıldığını dile getiren Mert, bu sürecin ardından, 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Ortak Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun kurulduğunu belirtti.

        Mert, komisyonun ilk toplantısında genel ilkelerin ve çerçevesinin belirlendiğini, ikinci toplantıda da benzer konuların işlendiğini ve detayların ele alınmadığını kaydetti.

        Son toplantının 9 Eylülde Baküde yapıldığını ifade eden Mert, toplantının Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiğine değindi.

        Bundan yaklaşık 2 yıl önce de 2022 yılında Türk devletleri teşkilatına bağlı, Ortak Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu kurulduğunu ve çalışmaya başlandığını anımsatan Mert, "Alfabe değiştirmek kolay bir süreç değildir. Zor ve sancılı bir süreçtir. Bundan dolayı tabii ki toplantı planladığımız gibi geçse de toplantı esnasında pek çok kez tartışmalar, ara vermeler gerçekleşti ama sonuç itibarıyla bunu başardık." değerlendirmesinde bulundu.

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        DEVLET BAŞKANLARI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

        TDK Başkanı Mert, belirlenen harflerin uluslararası alfabedeki karşılıklarının yer aldığı listenin dışişleri bakanlıkları ve cumhurbaşkanlıklarına gönderildiğini, bundan sonraki sürecin parlamentoların onayıyla devam edeceğini ifade etti.

        Mert, "Parlamentoların onayını takiben, devlet başkanları alfabeleri kabul edecek. Alfabelerin siyasi bir boyutu da var ve bu süreçte parlamentoların onayı gereklidir." dedi.

        Prof. Dr. Osman Mert, komisyon tarafından bütün lehçelerin ihtiyacı olan harflerin teker teker belirlendiğini ve belirlenen tüm harflerin oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.

        Türkiye ve Azerbaycanın alfabelerinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Mert, "Bizim alfabemizde ve Azerbaycanın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak. Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları okuyabilecek, yazıları okuyabilecek." dedi.

        Alfabenin onaylanması durumunda yazının etkilediği bütün alanlarda yeni gelişmeler meydana geleceğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:

        Burada bizim yaptığımız 34 harf üzerinde uzlaşmak değil. Her lehçenin ihtiyacı olan harfleri belirlemek, her lehçe için en uygun alfabeyi oluşturmak. Yani şu an Azerbaycan ve Türkiye dışında Özbekistanın, Kazakistanın ve Kırgızistanın alfabeleri belirlenmiş oldu. Aslında şu an size gösterecek olsak üç ayrı alfabe göstermemiz gerekir. Ama bu üç ayrı alfabenin de en az yüzde 95i harf olarak ortak.

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