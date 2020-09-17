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TEB’den 3 Ay Ertelemeli Sonbahar Kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB),3 ay Ertelemeli Sonbahar Kredisi kampanyası ile 36 aya kadar varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB
HABERTURK.COM

Türk Ekonomi Bankası (TEB),3 ay Ertelemeli Sonbahar Kredisi kampanyasını açıkladı.

Özellikle yeni eğitim döneminin başlamasıyla beraber artan okul harcamaları ve farklı nakit ihtiyaçlarına yönelik başlattığı kampanya ile TEB, 3 aydan 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. TEB’in 3 ay Ertelemeli Sonbahar Kredisi kampanyasına TEB Şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi ve teb.com.tr’den başvuru yapılabilecek.

Müşteriler, TEB’in kredi kampanyasından farklı vade ve Findeks notuna göre değişen faiz oranıyla faydalanabilecek.

Kredi Türü

Kredi Tutarı

Kredi Vadesi (Ay)

Aylık Akdi Faiz Oranı

Aylık Taksit Tutarı

Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil)

Sigorta

Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı

Findeks Notu 1850 ve üzeri olan müşteriler

10.000 ₺

36

1,20%

357,92

52,50 ₺

578,47

19,1601%

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