Tek şarjla en uzun menzil rekorunu kırdı! Direksiyonu Türk isme emanet etti

ABD'li elektrikli araç girişimi Lucid, Türk gezgin Ümit Sabancı ile birlikte dünya rekoruna imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada, daha önce farklı alanlarda defalarca kez Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Sabancı'nın direksiyonuna geçtiği bir Lucid Air Grand Touring'in menzil rekoru kırdığı kaydedildi.

İsviçre'nin St. Moritz şehrinden Almanya'nın Münih şehrine kadar tek bir şarj durağı olmadan 1.205 kilometre yol kat eden Sabancı'nın Alp tırmanışlarından otobana kadar farklı yol koşullarında testi tamamlayarak Guinness Dünya Rekorları unvanı elde etti.

Ümit Sabancı kırılan rekor ile ilgili olarak, "Lucid Motors ile başardık! Tek bir şarj durağı olmadan 1205 km. Elektrikli mobilitenin sadece gelecek olmadığını kanıtlayan bir hareketin parçası olmaktan gurur duyuyorum, bugün neyin mümkün olduğunu şimdiden yeniden tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

Menzil rekoru kıran elektrikli otomobil Lucid Air Grand Touring, 819 beygir güç ve 886 Nm tork üretiyor.

900V mimarisinde üretilen otomobil 320 km menzile 12 dakikalık şarj ile ulaşabiliyor. Aracın 0'dan 100 km/s hızlanması ise 3 saniyede gerçekleşiyor.

WLTP ölçütlerine göre 960 kilometreye kadar menzil sunan otomobil, saatte 270 kilometre hıza ulaşabiliyor

TARİFELİ UÇAK İLE DÜNYAYI TURLADI

2017 yılında 24 saatte 13 ülke gezerek Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Türk gezgin Ümit Sabancı, Ağustos 2022'de ise Los Angeles’te başladığı 'tarifeli uçuşlarla dünya turu' rekor denemesini 46 saat 23 dakikada tamamlayarak rekor tazelemişti.

PLUG-IN HİBRİT OTOMOBİL İLE TÜKETİM REKORU KIRDI

Daha önce Golf GTE Plug-in Hybrid modeli ile de bir rekor kıran Ümit Sabancı, yaklaşık 1400 km'lik mesafeyi 100 pounddan (5400 TL) daha az bir maliyet ile tamamladı.

Sabancı'nın plug-in hibrit otomobili ile kırdığı rekorda elde ettiği yakıt tüketimi ise 0.75 litre / 100km olarak kayıtlara geçti.

TEK ŞARJ İLE 9 ÜLKE GEZDİ

Ümit Sabancı'nın kırdığı bir diğer rekor ise bir elektrikli araç ile en çok ziyaret edilen ülke sayısı oldu. Sabancı, Haziran 2024'te kırdığı bu rekor kapsamında tek şarj ile 9 ülke birden geçerek bu rekorun sahibi oldu.