Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaban hayatının narin canlılarından olan karaca ve yavruları görüntülendi
Giriş: 04.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:09
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.
Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.
Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.
Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.
