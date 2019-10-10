Fen Lisesi öğrencileri Ay'ı görüntüledi

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eğitime kazandırılan SevalAhmet Çetin Fen Lisesi'nde öğrenciler, Ay'ın yüzeyini görüntüledi.

Çerkezköy ilçesindeki Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi, Havacılık ve Astronomi Kulübü öğrencileri, ileri teknolojik donanımlı teleskopla ilk kez Ay’ı görüntülediler.



Hediye etmişti

Kardak Gazisi eski SAT Komandosu Ahmet Çetin tarafından eğitime kazandırılan ve bu yıl da öğrencilere destek amacıyla okula hediye edilen teleskopla öğrenciler Ay'ın yüzeyini görüntüledi. Büyük bir heyecanla Ay'ın yüzeyinden görüntü alan Havacılık ve Astronomi Kulübü öğrencileri, ilerleyen günlerde evrendeki diğer gezegenleri de görüntülemek istediklerini belirttiler.

TEKİRDAĞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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