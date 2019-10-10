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Fen Lisesi öğrencileri Ay'ı görüntüledi

İHA

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eğitime kazandırılan SevalAhmet Çetin Fen Lisesi'nde öğrenciler, Ay'ın yüzeyini görüntüledi.

Fen Lisesi öğrencileri Ay'ı görüntüledi

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eğitime kazandırılan SevalAhmet Çetin Fen Lisesi'nde öğrenciler, Ay'ın yüzeyini görüntüledi.
Çerkezköy ilçesindeki Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi, Havacılık ve Astronomi Kulübü öğrencileri, ileri teknolojik donanımlı teleskopla ilk kez Ay’ı görüntülediler.

Hediye etmişti
Kardak Gazisi eski SAT Komandosu Ahmet Çetin tarafından eğitime kazandırılan ve bu yıl da öğrencilere destek amacıyla okula hediye edilen teleskopla öğrenciler Ay'ın yüzeyini görüntüledi. Büyük bir heyecanla Ay'ın yüzeyinden görüntü alan Havacılık ve Astronomi Kulübü öğrencileri, ilerleyen günlerde evrendeki diğer gezegenleri de görüntülemek istediklerini belirttiler.

TEKİRDAĞ

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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