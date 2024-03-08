Doğramacı, konferansın sporcular için önemli olduğunu söyledi.

Mustafa Aslan Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa, Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, psikolog Merve Baran ile sporcular katıldı.

Çorlu General Basri Saran Stadı'nda 10 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 3 puan kazanmayı hedeflediklerini ifade eden Gümüş, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada kendi sahalarında oynayacakları müsabaka için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

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