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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Bölgesel Amatör Lig 2. grup ekiplerinden Çorlu Spor 1947 hafta sonu karşılaşacağı Kullar 1975 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:48
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        Bölgesel Amatör Lig 2. grup ekiplerinden Çorlu Spor 1947 hafta sonu karşılaşacağı Kullar 1975 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada kendi sahalarında oynayacakları müsabaka için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Çorlu General Basri Saran Stadı'nda 10 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 3 puan kazanmayı hedeflediklerini ifade eden Gümüş, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

        - "Spor Psikolojisi" konferansı düzenlendi

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Spor psikolojisi" konferansı düzenlendi.

        Mustafa Aslan Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa, Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, psikolog Merve Baran ile sporcular katıldı.

        Doğramacı, konferansın sporcular için önemli olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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