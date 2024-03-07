Tekirdağ'da "Toplumun meşalesi kadın" adlı resim sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri 8 mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açtı.

"Toplumun meşalesi kadın" adlı sergide, farklı tekniklerde 1 yıl boyunca hazırlanan 41 eser yer aldı.

NKÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılışı yapılan sergide, Sabiha Gökçen, Mihri Müşfik, Bedia Muvahhit ve Ümmü Koçak gibi başarılı kadınların portrelilerinin de çizildiği eserler yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan NKÜ Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuşoğlu, sergide öğrencileri tarafından kadınların güçlü yanlarının ön plana çıkarıldığını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında başarılı olduğunu aktaran Kuşoğlu, öğrencilerinin çizimlerinde bunların tüm yönleriyle anlatıldığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından gerçekleştirildi.

Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.