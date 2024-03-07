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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:11 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:11
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kapaklı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda 2 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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