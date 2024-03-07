Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kapaklı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda 2 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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