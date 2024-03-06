Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yönüne giden Harun Çavuşoğlu’nun yönetimindeki 59 AIU 174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki su kanalına çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çavuşoğlu'nun cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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