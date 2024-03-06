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        Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde su kanalına çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Harun Çavuşoğlu (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:05
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        Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde su kanalına çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Harun Çavuşoğlu (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yönüne giden Harun Çavuşoğlu’nun yönetimindeki 59 AIU 174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki su kanalına çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çavuşoğlu'nun cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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