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        Tekirdağ'da kadınların yaptığı ürünler sergilendi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kursları başarıyla tamamlayan kadınlar yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:29
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        Tekirdağ'da kadınların yaptığı ürünler sergilendi
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kursları başarıyla tamamlayan kadınlar yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

        Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen serginin açılışını Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin yaptı.

        Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı başta olmak üzere birçok kadınların kursta yıl boyu ürettikleri ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Başkan Çetin, tüm kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Kadınların kurslarda el becerilerini geliştirdiğini ifade eden Çetin, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde kurslarımızı sene içerisinde devam ettirdik. Kadınlarımız burada hem el becerilerini geliştirdi, hem de ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışlarını gerçekleştirdi. Canbazlar Caddesi'nde oluşturduğumuz stantta bu ürünler satışa çıkacak. Her anlamda gelişmeye ve büyümeye destek veriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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