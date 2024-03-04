Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Fatih Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere ve kepçeye el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.