Tekirdağ sahilinde denizin rengi turuncu oldu

TEKİRDAĞ sahilinde deniz, mikroskopla görülebilen 'plankton' adı verilen tek hücreli canlı çoğalması nedeniyle turuncu renk aldı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde daha önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması bugün de görülmeye başladı. Süleymanpaşa sahilinin bazı kesimleri ile balıkçı barınağı yer yer turuncuya boyandı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Uzun zamandır senenin bu ayları yani mart ve nisan aylarında kıyılar turuncu renge bürünüyor. Plankton, deriz, buna. Denizde ve balıklarda herhangi bir sıkıntı oluşturmazlar. Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurun yağması ve karayel esmesi ile kıyıları terk edeceklerdir. Bu durumda vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına gerek yok" dedi.