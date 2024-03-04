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        Tekirdağ sahilinde denizin rengi turuncu oldu

        TEKİRDAĞ sahilinde deniz, mikroskopla görülebilen 'plankton' adı verilen tek hücreli canlı çoğalması nedeniyle turuncu renk aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:35
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        Tekirdağ sahilinde denizin rengi turuncu oldu
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        TEKİRDAĞ sahilinde deniz, mikroskopla görülebilen 'plankton' adı verilen tek hücreli canlı çoğalması nedeniyle turuncu renk aldı.

        Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde daha önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması bugün de görülmeye başladı. Süleymanpaşa sahilinin bazı kesimleri ile balıkçı barınağı yer yer turuncuya boyandı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Uzun zamandır senenin bu ayları yani mart ve nisan aylarında kıyılar turuncu renge bürünüyor. Plankton, deriz, buna. Denizde ve balıklarda herhangi bir sıkıntı oluşturmazlar. Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurun yağması ve karayel esmesi ile kıyıları terk edeceklerdir. Bu durumda vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına gerek yok" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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